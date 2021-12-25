Gökova’ya gidenler cenneti yaşadı

Muğla’da yaklaşık on gündür devam eden soğuk ve karlı hava bugünden itibaren yerini güneşli havaya bıraktı. Öğle saatlerinde güneşi görenler cennet Gökova’daki Akyaka sahiline akın etti, bol bol denize girerek güneşlendi. Kano keyfi yaptı. Kış ortasında yaz tatilini aratmayan görüntüler SÖZCÜ kamerasına yansıdı.

Yaşar ANTER

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Yurdun büyük bölümünde soğuk ve kar etkili olurken Ege sahillerinde güneşli güzel bir gün yaşandı.

Muğla'nın turistik bölgelerinde yaklaşık on gündür devam eden karlı ve soğuk hava bugün sabahtan itibaren 5-7 derece oranında hava sıcaklığı yükseldi. Muğla ili ve ilçelerinde oturanlar Gökova'nıın cennet koylarına akın ederek bol bol piknik yaptı, güneşlendi.

AKYAKA PLAJI TATİLCİLERLE DOLDU

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nin dünyaca ünlü plajında kafeteryalar sabah saatlerinden itibaren doldu. Sabah saatlerinde kahvaltılarını plajda yapanların ardından sahil piknik yapanlarla doldu.

Bazıları deniz üzerine kano keyfi yaptı, bazılanrı bol bol denize girip yüzdü, güneşlendi. Sahildeki görüntüler yaz aylarını aratmadı.

Denizli'den hafta sonu tatili için iki günlüğüne Akyaka'ya gelen evli ve bir çocuk annesi Deniz Zafer (30) “Son iki haftadır neredeyse dışarıya dahi çıkamadık.

Hafta sonu Muğla sahil kesimlerinde havanın güzel olacağını öğrenince hemen buraya geldik. Sanki cenntte gibiyiz, bugün denize girip bol bol balık avladık. Kış ortasında sahilde phiknik yapmanın keyfini yaşadık” diye konuştu.

Muğla, Bodrum, Marmaris ve Fethiye bölgesinde hava sıcaklığının 5-7 derece oranında artacağı belirtildi.

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