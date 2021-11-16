Görevden alınan kaymakama ‘Bayrağı nereden aldın?’ sorusu

Ordu'nun Korgan İlçe Kaymakamı Miraç Akbulut, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde yaptığı konuşma nedeniyle görevden alındığı ileri sürülmüştü. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, açılan soruşturmada kaymakama "Türk bayrağını nereden aldın?" diye sorulduğunu iddia etti.

İsmail AKDUMAN

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2021 yılı Ağustos ayında Korgan’a atanan Kaymakam Miraç Akbulut, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmanın ardından hiç bir açıklama yapılmadan görevinden alındı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, kaymakamın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmasında Cumhuriyetin ve Atatürk’ün ülkeye kazandırdıklarını anlattığı için görevden alındığını ileri sürerken, Ordu Valiliği yaptığı açıklamada “Ordu'nun Korgan ilçesi Kaymakamı görevin sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekildeki tutumu nedeniyle soruşturmanın selameti açısından görevinden uzaklaştırılmıştır” denildi.

BAYRAĞI NEREDEN ALDIN?

Milletvekili Mustafa Adıgüzel, soruşturma kapsamında görevden alınan Korgan Kaymakamı Akbulut’a törenlerde kullanılan büyük Türk Bayrağının nereden aldığının sorulduğunu iddia etti.

Adıgüzel, kaymakama sorulan soruya tepki göstererek, “Görevden alınan Korgan kaymakamına soruşturma kapsamında, ‘Türk bayrağını nereden aldığı’ sorusunu sormak alçaklıktır. Bayrak herkesin bayrağıdır. Her yerdeki bayrak aynı bayraktır. Üstelik Korgan’daki törenlerde kullanılmak üzere Türk bayrağını öncelikle Ordu valisinden ben istedim. Ancak olumsuz cevap verildi. Devlet bürokrasisinden temin edilemeyince CHP İlçe örgütümüzdeki Türk bayrağı ve Atatürk resmi İlçe Başkanımız tarafından kaymakama verilmiştir. Bunun neresi zorunuza gitti. Atatürkçü Kaymakam’a ‘CHP’den Türk bayrağı aldın mı?’ diye sordular. Atatürk demiyorsunuz. Milli Bayram kutlamıyorsunuz. Bayrak asmıyorsunuz. Gelin birlikte yapalım diyoruz, gelmiyorsunuz. Sonra biz yapınca da ayrık otu gibi ortaya çıkıyorsunuz. CHP’den bayrak almak suç mu? ” diye konuştu.

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