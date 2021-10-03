Görevden alınan vali: AK Parti ile uyum içerisindeydik

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın valilikten gerçekleştirilen deprem toplantısına dair kendisine yöneltilen eleştiriler ve kentteki yıkım ihalelerindeki usulsüzlük iddialarının ardından merkeze çekilen Vali Erkaya Yırık, basında yer alan haberler sonrasında yaptığı açıklamada “Ak Parti İl Başkanımızla da şehrimizin menfaatleri doğrultusunda her daim istişare içerisinde olduk” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ın geçtiğimiz aylarda Elazığ Valiliği’nde yapılan deprem toplantısına katılması sonrasında muhalefetten gelen eleştiriler üzerine “Bir davet söz konusu değil. Spontane gelişen bir durum söz konusu” diyen ve AKP il Başkanı Yıldırım'ın “Bir devlet adamının böyle bir açıklama yapması ihtimal ve akıl dışıdır” diyerek tepkisini çeken Elazığ Valisi Erkaya Yırık, merkeze alındı.

Merkeze alınmasının ardından ilk defa açıklama yapan Yırık, “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Vali olarak Elazığ'ın aziz halkının hizmetkârı olma şerefine nail olmam nasıl takdire bağlı idari bir tasarruf ise mülkiye-başmüfettişliğine atanmam da aynı şekilde takdire bağlı bir tasarruftur” dedi.

“ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUM”

“AKP'li başkanla tartışmıştı… Vali görevden alındı” haberlerinin ‘kasıtlı ve art niyetli' olduğunu savunan Yırık, “Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmamım kasıtlı ve art niyetli bir şekilde Ak Parti İl Başkanı ile ilişkilendirilemeye çalışılmasını üzülerek takip ediyorum. Elazığ Valisi olarak görev yaptığım süre boyunca tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Elazığ'ımızın toplumsal menfaatlerinin en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için uyumlu ve koordineli bir çalışma yürütülmeye özen gösterilmiştir” diye konuştu.

“AK PARTİ İLE İSTİŞARE İÇERİNSE OLDUK”

Yırık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve siyasi parti il başkanlarımızla olduğu gibi haberlerde özellikle ifade edilen Ak Parti İl Başkanımızla da şehrimizin menfaatleri doğrultusunda her daim istişare içerisinde olduk. Mülki idare amiri olarak 27 yılı aşkın süredir idarecilik yapan birisi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak aynı şevk ve istekle Devletimizin ve Aziz Milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğim.”

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