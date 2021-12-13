Gözaltına alınan Youtuberlar adli kontrol şartıyla serbest

Sokak röportajı yapan sosyal paylaşım sitesi Youtube kanalları ‘İlave TV’ ile 'Kendine Muhabir’ hesaplarının sahipleri, ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Sokak röportajı yapan sosyal paylaşım sitesi Youtube kanalları ‘İlave TV', ‘Kendine Muhabir' ve ‘Sade Vatandaş' hesaplarının sahipleri hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmişti.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDILAR

Dün (12 Aralık) sabah saatlerinde evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla, ‘İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ile editörü Turan Kural ve ‘Kendine Muhabir'in sahibi Hasan Köksoy gözaltına alınmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ‘Sade Vatandaş' hesabının sahibi Mehmet Koyuncu ise, İstanbul'da bulunduğu için gözaltına alınamamış, ifade vermek üzere Antalya Emniyeti'ne çağrılmıştı.

EV HAPSİ TALEBİYLE NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Bu sabah (13 Aralık) saatlerinde, savcılığa ifade vermek üzere Antalya Adliyesi'ne sevk edilen Arif Kocabıyık, editörü Turan Kural ve Hasan Köksoy, ifade işlemlerinin ardından ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Youtuberların avukatları Ömer Faruk Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Savcılık; Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti” ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Haklarında gözaltı kararı verilen ‘İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ile editörü Turan Kural ve ‘Kendine Muhabir'in sahibi Hasan Köksoy, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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