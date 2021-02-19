Gözaltındaki AKP’li Başkan adayı kongre bitince serbest bırakıldı

Trabzon 7. Olağan Kongresinde İl Başkanı adayı olduğunu 2 kez engellenmesine rağmen sokakta açıklamak zorunda kalan Metin Kaya, kongreden bir önce de akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve geceyi orada geçiren Kaya, kongre saatlerinde ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Kongre bittikten sonra da serbest bırakıldı. Başına gelen bu olayı değerlendiren Metin Kaya, polislerin de valiliğin baskısıyla hareket ettiğini iddia ederek, Trabzon Valiliğine tazminat davası açacağını ve kazandığı parayı da polis vakfına bağışlayacağını söyledi.

SON GÜNLERDE TEHDİT EDİLDİM

Son günlerde kendisi ve ailesine karşı tehditler yapıldığını iddia eden Metin Kaya, “Bu süreçte dik duruşumu gösterdim. Küstürülmeye çalışılmama rağmen, engellemelere rağmen örnek oldum. Güzel bir kongre oldu, orada olmak isterdim. Bu demokratik bir hak sonuçta. Bu koltukları kullanıp güç elde etmemek lazım. Bugün oturduğunuz koltuk yarın altınızdan gider. Bizim koltuk sevdamız olmadı. Beni birçok kişi aradı, değişik tehditte de bulundular. Bir koltuk için dava arkadaşlarımı satmadım” dedi.

SAVCI DOSYAYI SEÇİMDEN BİR GÜN ÖNCE HATIRLADI

Adaylığını açıklamak için yaptığı 2 toplantının engellendiğini ve sokak ortasında basın açıklaması yapmak zorunda kaldığını hatırlatan Kaya, seçimden önceki akşam yaşanan gözaltı olayına alınması şöyle anlattı:

* 2020'nin 5. ayında yaşanan bir tartışmadan dolayı mahkemelik olmuştum. Ancak, takipsizlik verilmişti. Bu takipsizlik aldığım dosyada, ne kadar enteresan ki pazartesi yani seçimden önceki akşam Savcı Bey karıştırıyor ve benim ifademin noksan olduğunu görüyor.

* Beni tekrar dinlemek için emniyete veya adliyeye davet etmiyor, gözaltına aldırıyor. Allah da biliyor, kul da biliyor. Bunun ne amaçla yapıldığını herkes biliyor.

* Olsun ben pes etmedim. Bu süreçte dik duruşumu gösterdim. Engellenmemize, bir sürü maddi zarar etmemize rağmen dik duruşumuzu sergiledik.

* Siyaset yapmak isteyen arkadaşlara örnek teşkil ettiğimi düşünüyorum. Ben kendi misyonumu tamamlamış olduğumu düşünüyorum. Partimiz il kongresini yaptı. Katılmak isterdim, orada olmak isterdim. Bu demokratik hakkımdı.

Partiye 2 ay önce aday olduğunu ancak kurulduğu günden itibaren hizmet ettiğini dile getiren Metin Kaya, AKP’li değil Erdoğancı olduğunu ifade etti.