Gözaltındaki FETÖ yöneticileri konuştu, 467 şahıs tespit edildi

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik Konya merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt içerisinde yönetici konumunda olan, örgüte eleman yetiştirdiği tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alın 12 şahıstan 10'u etkin pişmanlıktan yararlandı. Verilen ifadelerde 467 şahıs tespit edilirken 203 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Konya merkezli olarak FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik çalışmalar kapsamında Konya, İstanbul, Isparta, Manisa, Ankara, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa ve Iğdır olmak üzere 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahısların sorgusu tamamlandı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDILAR

Şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Büyük Bölge Talebe Sorumlusu, Şehir Dışı Talebe Sorumlusu, Bölge Talebe Sorumlusu ve Bölge Sorumlusu pozisyonlarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şahıslardan 10’u etkin pişmanlıktan yararlandı.

TESPİT EDİLEN 467 ŞAHISTAN 203′ Ü İLK DEFA DEŞİFRE OLDU

Şüpheli şahısların vermiş oldukları bilgiler neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olan 467 şahıs tespit edildi. Bu şahıslardan 203 şahsın örgütle irtibatı ve iltisakı ilk defa deşifre edildi. Haklarında işlem kaydı olmayan 203 şahsın içerisinde halen kamuda aktif olarak çalışan 70 Kamu Görevlisi bulunduğu ve 133 şahsında özel sektör çalışanı olduğu tespit edildi. Ayrıca işlem kaydı bulunmayan 21 şahsında örgüt içerisinde bölge talebe sorumlusu görevini yaptığı anlaşıldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10 şahıs serbest bırakılırken 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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