Gözler emekli ve memur zamlarında! Kabine toplanıyor…

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamdan sonra emekli ve memurların maaşlarına ilave zam gündeme geldi. Milyonlarca kişi gözünü yarın yapılacak olan Kabine toplantısına çevirdi. Öte yandan 3600 ek gösterge, corona ve Omicron mutasyonuyla mücadele, fahiş fiyatlar ile stokçuluk da toplantının ana gündem maddesi olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yılın son Kabine toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantının ana gündem maddelerini pandemi ve ekonomideki gelişmeler oluşturacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Toplantının en önemli konulardan biri memur ve emekli maaşları. Asgari ücrete yapılan yüzde 50’lik zammın ardından gözler memurlar ve kamu işçileriyle imzalanan toplu sözleşmelere çevrildi.

Enflasyon farkının yanı sıra toplantıda ilave zam oranı da gündeme gelecek. Öte yandan asgari ücretin 4 bin 253 TL’ye yükseltilmesi sonrası emekliler de maaşlarında bir iyileştirme bekliyor.

3600 ek göstergeyle ilgili son durumun da toplantıda gündeme alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in toplantıda konuyla ilgili sunum yapması bekleniyor.

DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA

Toplantıda döviz kurundaki yükselişin ekonomiye yansıması da ele alınacak. Ardı ardına yaptığı faiz indirimi sonrası Merkez Bankası’nın dövize yaptığı müdahaleler de bu toplantının en önemli başlıklarından birini oluşturacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ekonomik gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulunacak.

FAHİŞ FİYATLAR

Stokçuluk yaptığı iddia edilen kişilere verilecek idari para cezasının artırılmasına ilişkin düzenleme bu hafta TBMM gündemine geliyor. AKP kurmayları, piyasalarda görülen fiyat artışının sebepleri arasında stokçuluk olduğunu söylerken iktisatçılar fiyatlardaki artışların enflasyonu yükselten politikalardan kaynaklandığı görüşünde.

Kabine’de fahiş fiyat artışları ve stokçuluk da gündeme alınacak ve yeni tedbirler masaya yatırılacak.

OMİCRON TEDBİRLERİ ARTACAK MI?

Türkiye’de İstanbul ve İzmir’de görülen Omicron varyantı da toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası tedbir olarak hatırlatma dozu yapılabileceğini açıklamıştı. Toplantıda Bakan Koca’nın yapacağı bilgilendirme sonrası bir yol izleneceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı! Sağlık Bakanı Koca açıkladı

İlginizi Çekebilir 2022 için belirlenen asgari ücreti vatandaş böyle yorumladı: 'Burnumuzdan getirecekler!'