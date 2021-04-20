Gri kaçakçılık girişiminin son adresi AKP’li Sancak Belediyesi oldu

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için Almanya’ya gönderilen 45 kişiden sadece 2’si dönmüş, 43’ü ise geri dönmemişti.

CHP’li meclis üyelerinin yaşanan skandal olayı ortaya çıkartması sonrasında olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilmiş, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ve Malatya Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan’ın da aralarında bulunduğu 4 yönetici görevden alınmıştı.

Türkiye halen AKP’li belediyenin skandal olayını konuşmaya devam ederken Bingöl'de de AKP’li Sancak belediyesinin bir dernek aracılığıyla bazı insanları Almanya’ya göndermek için işlemler yaptığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ’nün elde ettiği belgelere göre Sancak Belediyesi, Almanya'nın Köln kentine 25 Kasım 2019-10 Aralık 2019 tarihleri arasında 2 belediye görevlisi dahil 47 kişiyi göndermek için işlem yaptı.

İşlemler Sancak Belediyesi ile “Bingöl Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği” ve “Beyaz Melekler Tüm Engelliler Derneği” arasında “Çevre İçin Eğitim-Eğitim İçin Çevre” isimli proje adı altında 47 kişinin ‘çevre ile ilgili yapılan çalışmaları’ incelemek amacıyla Almanya’nın Köln kentine gönderilmesi şeklinde yapıldı.

‘ÇEVRE EĞİTİMİ' İÇİN GİTMİŞLER

AKP’li Sancak Belediyesi'nin proje kapsamında yurt dışına göndermek için Bingöl Valiliği'ne yapmış olduğu talepte şunlar kaydedildi:

* Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Bingöllü iş insanı Kasım Nehmanoğlu'nun davet mektubunda Almanya ve Türkiye (Bingöl) arasında bir köprü oluşturmak amacıyla Belediyemiz ile Bingöl Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği tarafından ortaklaşa organize edilecek (Çevre İçin Eğitim -Eğitim İçin Çevre) adlı proje kapsamında Almanya'nın Köln Belediyesi ile diğer kuruluşların belediyecilik alanında çevre ile ilgili çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacıyla, Bingöl Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği koordinasyonundaki STK'lar ile belediyemizin görevlendireceği 2 kişi ile birlikte toplam 47 kişi 25 Kasım 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Almanya'da görmek ve ağırlamak istediğini, bu projenin belediyemiz ile yapacağı ilk çalışma olduğunu bundan sonra da çeşitli konularda çalışma yapmak istediğini belirterek katılımcıların tüm masraflarının kendisi tarafından karşılanacağını ifade etmektedir.

Proje ile ilgili belediyemiz ile Bingöl Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği arasında 8 Kasım 2019 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.

* Bu nedenle ekli ismi yazılı bulunan 2 kişi, Bingöl Çevreyi Koruma ve Geliştirme Derneği'nin koordinasyonundaki STK'lara üyelerden ekli ismi yazılı bulunan 45 kişi olmak üzere 47 kişinin, tüm masraflarının giderlerinin davet sahibi Kasım Nehmanoğlu'na ait olmak üzere ‘Çevre İçin Eğitim-Eğitim İçin Çevre' adlı proje kapsamında Almanya'nın Köln Belediyesi ile diğer kuruluşların belediyecilik alanında çevre ile ilgili çalışmalarını yerinde görmek ve incelemek amacıyla 25 Kasım 2019- 10 Aralık 2019 tarihleri arasında Almanya'ya görevli olarak gönderilmesi ile ilgili Belediye meclisimizin 7 Kasım 2019 tarih ve 10 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

AKP'Lİ BAŞKAN: KARAR ALDIK AMA UYGULAMADIK

Olaya ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Sancak Belediye Başkanı AKP'li Nusret Koçin, derneklerle protokol yaptıklarını doğruladı.

Koçin, ancak sonradan işlerin “düzgün ve iyi niyetle yapılmadığını öğrenince” Bingöl Valiliği’ne başvurup, işlemleri durdurduklarını söyledi. AKP’li başkan, Sancak Belediyesi’nin organizasyonu ile yurtdışına çıkan olmadığını söyledi. İşlemlerle ilgili Bingöl Valiliği ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.