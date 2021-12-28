GSB personel alımı başvuru ne zaman? GSB personel alımı başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında GSB personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. GSB tarafından sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alımı yapılacak. GSB personel alımı başvurusu 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında olacak.

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GSB yeni yılın ilk ayı itibariyle başlayacak başvurular neticesinde binlerce kişinin istihdam edileceği duyurusunu paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında 2022 yılında bakanlığa bin 575 personel alınacağı duyuruldu.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

GSB personel alımı hakkında bilgileri paylaşan Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Başvurular 24 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı adresi üzerinden yapabilecekler. Altını çizmek isterim ki Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan hiçbir başvuru dikkate alınmayacak.” dedi.

Yurt Yönetim Personeli başvuruları 31 Ocak 2022 – 04 Şubat 2022 tarihleri arasında, Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI, GENÇLİK ÇALIŞANI VE PSİKOLOG BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

3) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

YURT PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

– Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

– Adayların öğrenim düzeylerinin ve cinsiyetlerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

– Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir