Gül: Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesiyle daha adil bir dünya kuracağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Daha adil bir dünya gece gündüz çalışmayla mümkün, daha adil bir dünyayı 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle AKP İnsan Hakları Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Daha Adil Bir Dünya’ temalı programda konuştu.

Bakan Gül, iktidara geldiklerinde ilk iş olarak OHAL uygulamasını kaldırdıklarını söyledi. 7-25 Aralık darbe girişimlerine, e-muhtıralara karşı dimdik durduklarını ve demokrasiyi geliştirdiklerini belirten Gül, şunları söyledi:

TEK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR

– Bugün dünyada Suriye’de yaşanan zulümlere mazlumların elinden tutan, Irak’ta, İslam coğrafyasında, batı coğrafyasında, Afrika’da nerede bir mazlum varsa o mazlumun elini tutan Türkiye’dir. O mazlumun uğramış olduğu zulmü bütün dünyayı haykıran tek lider Recep Tayyip Erdoğan’dır ve AK Parti’dir.

– Biz milletimize sırtımızı dayayarak 2023’e ve sonraki yıllarda ülkemizde hizmet etmeye devam edeceğiz. Sadece Türkiye’deki 84 milyonun değil, bütün dünyadaki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya sizlerin yapmış olduğu gece gündüz çalışma ile mümkün, daha adil bir dünyayı 2023’te sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesiyle hep beraber kuracağız. (DHA)