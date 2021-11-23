Gül’den Bolu Belediyesi’ne tepki: Kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşit

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Belediyesi'nin yabancı uyruklulara nikah ve su ücreti fiyatlandırmasına tepki göstererek, "Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir" dedi.

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Adalet Bakanı Gül, Bolu Belediye Meclisi’nin yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve yabancı uyrukluların nikah ücretlerinin 100 bin TL olması yönündeki kararına Twitter hesabından açıklama yaparak, tepki gösterdi.

Bakan Gül, “CHPli belediyelerin dikmediği bir tek ırkçılık heykeli kalmıştı. Onu da Bolu Belediyesi tamamlamış. Bilsinler ki kamu hizmetinden yararlanmada herkes eşittir. Bu topraklara kin ve nefret tohumu atmaya kalkışanlar, asla başarılı olamayacaklar” dedi.

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