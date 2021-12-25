Gültekin Uysal: AKP artık siyasetini Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyor

AKP'nin siyaseti finanse etme usulünün imar rantından dolar rantına kaydığını savunan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Eskiden belediyeler üzerinden 'imar yolsuzluğu' ile siyasetlerini finanse ediyorlardı; artık o yetmiyor, Merkez Bankası üzerinden 'dolar yolsuzluğu' ile finanse ediyorlar. Durmak yok, soymaya devam” tepkisini gösterdi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'ye sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya paylaşımında “AKP’nin siyaseti finanse etme usulü değişti; imar rantından dolar rantına…” vurgusunda bulunan Uysal, “Eskiden belediyeler üzerinden ‘imar yolsuzluğu’ ile siyasetlerini finanse ediyorlardı; artık o yetmiyor, Merkez Bankası üzerinden ‘dolar yolsuzluğu’ ile finanse ediyorlar. Durmak yok, soymaya devam!” ifadelerini kullandı.

“FAİZE FAİZ DENİLMEYECEK BİR ANLAYIŞ”

Daha önceki paylaşımlarında iktidarın mevduat düzenlemesinin ‘Faize faiz denilmeyecek bir anlayış' olduğunu savunan Uysal, düzenlemeyi “Bundan böyle faize faiz denilmeyecek anlayışıyla ‘Döviz Garantili Mevduat' düzenlemesi tam da şu hikayeyi akla getiriyor… -Katır'a sormuşlar ‘baban kim' diye… -Katır, ‘eşek' diye cevap vermekten utanmış ‘at, dayım olur' demiş…” şeklinde yorumlamıştı.

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