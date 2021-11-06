Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adayını tarif etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı adaylığı için tercihlerinin ortak aday olduğunu açıkladı. Uysal, Cumhurbaşkanı adayını da tarif etti.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Halk TV'de soruları yanıtladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, şunları söyledi:

* Her siyasi partinin genel başkanı tabi olarak Cumhurbaşkanı adayıdır. Bugün Türk demokrasisinin en zor sınavıyla karşı karşıyayız. Burada kişilikler, beklentiler, kişisel öncelikler, ihtiraslar bunlar hak olmakla beraber, ülkenin bize dayattığı sorumluluk her şeyin önünde.

* Ben o nedenle çoklu adayı, ikinci turu hedefleyen bir stratejiyi değil daha çok ortak aday etrafında, toplumsal muhalefetin enerjisini tek bir noktaya teksif edecek bir stratejiyi daha uygun bulurum.

“MUHALEFET TEK ADAY ÇIKARABİLİR”

Muhalefetin tek aday çıkarabilme potansiyeli olduğunu ifade eden Gültekin Uysal, şöyle konuştu:

* Siyasi aktörlerin ve partilerin sorumluluk duygusuyla davrandığını görüyorum. Elbette siyasi partilerin kendi öncelikleriyle bu süreci iç içe geçirmek gibi bir hedefi var. Ama bu zamana kadar bu olumlu havada, özellikle sayın Kılıçdaroğlu'nun son 6-7 yıldır Türk siyasetinin bu manada olumlu bir iklime, ortay paydaları, topyekun cumhuriyetin bir konsadilasyon yapabilmesi için önemli mesafeleri bu toplum kat etti.

* Hangi gelenekten gelirse gelsin Türkiye'de mağdur olmamış hiçbir siyasal ve toplumsal kesim yok. Bir ortak paydada herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye inşa etmektir vazifemiz.

CUMHURBAŞKANI ADAYINI TARİF ETTİ

Cumhurbaşkanı adayını tarif eden Uysal, şunları belirtti:

* Aday çok önemli. Bir siyasal karakterin rekabeti. Karşıdaki AKP Genel Başkanı sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı hüviyetinde bunca yıl hayatiyetini sürdürmüş bir varlığı var. Gerçekçi davranmak lazım.

* Bu karakterin karşısına birincil derecede icracı, bu süreci yönetecek siyasal karakteri koymak lazım. Siyasi alanın dışında nötr birtakım karakteri olan insanlar değil, siyaset içerisinde birinci derece sorumluluk sahibi olan insanların olması, bu sürecin etkin ve en az maliyetle sonuca gidebilmek açısından doğru bir strateji olacağı kanaatindeyim.

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