Gültekin Uysal’dan AKP’ye sert sözler: Kravatlı soygun hareketi

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Twitter paylaşımı dikkati çekti... AKP iktidarını "Türk tarihinin ve Anadolu’nun Moğol istilasından bu yana gördüğü en büyük yağma ve kravatlı soygun hareketi" olarak nitelendiren Uysal, "Devr-i sabık yaratacağız" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın AKP’yi hedef alan sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Gültekin Uysal, Twitter’dan paylaştığı mesajında “Evet! Türk tarihinin ve Anadolu'nun Moğol istilasından bu yana gördüğü en büyük yağma ve kravatlı soygun hareketiyle ilgili devr-i sabık yaratacağız! Bu 19 yıl içinde siyasi sorumluluğu olan herkes millet, tarih ve hukuk önünde hesap vermeli!” ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT DA “GÜN GELDİĞİNDE HESAPLAŞACAĞIZ” DEMİŞTİ

Uysal’ın ‘devr-i sabık yaratma’ vaadini partinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da dile getirmişti:

– Rüşvet yiyen, iltimas yapan, torpil yapan, devletin malını kendi malı gibi kullanan, devleti talan edenlerle devr-i sabık yaratarak, Sayın Gültekin Uysal'ın dediği gibi gün geldiğinde hesaplaşacağız.

MUHAKKAK HESAP SORULACAK

– Efendim 3,5 milyonu, memuru tehdit mi ediyorsunuz? Kim kimi tehdit eder, niye etsin? Kul hakkı yemeyen kimden korkar? Hırsızlık yapmayan kimden korkar? Devletin malını çalmayan kimden korkar? Dolayısıyla korkması gerekenler kendilerini biliyorlar ve bunlardan muhakkak devr-i sabık yaratılarak hesap sorulacaktır.

50’li yılların Türkiye’sinde, DP’nin CHP’nin yerine iktidar olduğu günlerde siyaset terminolojisine giren “devr-i sabık yaratmak” kendinden önce gelenlerin yaptıklarının hesabını sormak anlamına geliyor.