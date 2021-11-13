Gültekin Uysal’dan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına destek: Çok değerli buluyorum

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullandığı videosuna yorum yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu insiyatifini, kabuk bağlamış yaraları deşerek, husumeti körükleyerek negatif siyaset anlayışıyla siyasi rant elde edeceğini zanneden AKP zihniyeti karşısında çok değerli buluyorum" dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyadan, “Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” ifadeleriyle vatandaşlara seslendiği videosunu yorumladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına yorumda bulunan Gültekin Uysal, “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu insiyatifini, kabuk bağlamış yaraları deşerek, husumeti körükleyerek negatif siyaset anlayışıyla siyasi rant elde edeceğini zanneden AKP zihniyeti karşısında çok değerli buluyorum” dedi.

Uysal, “Makul siyaset kazacak, Türkiye kazanacak!” diye ekledi.

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