Güncel corona verileri açıklandı! Vaka sayılarında ürküten artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Ekim 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise büyük artış yaşandı. Vakaların artış nedenini açıklayan Bakan Koca, "Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Ekim verilerine göre, 358 bin 64 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 30 bin 438 yeni vaka tespit edildi. 31 bin 413 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 236 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: VAKALAR NEDEN DÜŞMÜYOR?

Vakaların düşmeme nedenini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız.” dedi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79.6 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 87.46, ikinci doz ortalaması yüzde 73.53, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 111 milyon 391 bin 198 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 5 Ekim verilerine göre, dün 355 bin 564 test yapılmıştı. Dün, 29 bin 802 vaka tespit edilirken, 228 kişi hayatını kaybetmiş ve 32 bin 269 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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