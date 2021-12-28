Yeni vaka sayısında büyük artış: 32 binin üzerine çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 184 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Aralık Salı gününün verilerine göre, 368 bin 842 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 32 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, 32 bin 176 yeni vaka tespit edilirken 184 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 23 bin 104 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: ARTIŞ TRENDİNE GİRİLDİĞİ GÖRÜLÜYOR

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarını 20 bin düzeyine indirmek ciddi bir başarıydı. Omicron varyantının hızlı yayılması sebebiyle şimdi bir artış trendine girildiği görülüyor. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz. Şüpheniz olmasın. Yine başaracağız” dedi.

DÜN 26 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Aralık Pazartesi gününe ait verilere göre, 26 bin 99 vaka tespit edilirken 157 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 362 bin 535 test yapılmış ve 22 bin 24 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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