Yeni vaka sayısı 41 bine yaklaştı! Bakan Koca’dan yılbaşı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 163 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşanırken, Bakan Koca'dan vatandaşlara önemli yılbaşı uyarısı geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 31 Aralık Cuma gününün verilerine göre, 372 bin 516 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 41 BİNE YAKLAŞTI

Güncel verilere göre, 40 bin 786 yeni vaka tespit edilirken 163 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bir günde 23 bin 968 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN YILBAŞI UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar” ifadelerini kullandı.

DÜN 39 BİN 681 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 30 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 39 bin 681 vaka tespit edilirken 139 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 369 bin 647 test yapılmış ve 24 bin 854 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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