Güncel corona verileri açıklandı! Bakan Koca’dan Omicron varyantı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 187 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşanırken, Bakan Koca'dan Omicron varyantı uyarısı geldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Aralık Cuma gününün verilerine göre, 355 bin 226 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİN 495

Güncel verilere göre, 21 bin 495 yeni vaka tespit edilirken, 187 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 20 bin 193 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN OMICRON UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı uyarısı yaptı.

Bakan Koca, “Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,78, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 346 bin 149, 2’nci dozda 50 milyon 605 bin 933 ve 3’üncü dozda 12 milyon 323 bin 980 olmak üzere toplam 120 milyon 788 bin 673 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 192 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 2 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 21 bin 747 vaka tespit edilirken 192 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 354 bin 385 test yapılmış ve 22 bin 284 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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