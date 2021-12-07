Yeni vaka sayısında büyük artış! Bakan Koca ‘tesadüf değil’ diyerek uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 198 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca "Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi tesadüf değil" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Aralık Salı gününe ait verilere göre, 355 bin 317 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 23 BİNE YAKLAŞTI

Verilere göre, 22 bin 687 yeni vaka tespit edilirken, 198 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 24 bin 366 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN YOĞUN BAKIM UYARISI

Son verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Covid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90.90, 2’nci doz ortalaması yüzde 81.75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 422 bin 378, 2’nci dozda 50 milyon 740 bin 424 ve 3’üncü dozda 12 milyon 448 bin 995 olmak üzere toplam 121 milyon 160 bin 790 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

DÜN 187 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 6 Aralık Pazartesi gününe ait verilere göre, 20 bin 33 vaka tespit edilirken 187 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 354 bin 269 test yapılmış ve 25 bin 611 kişi iyileşmişti.

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