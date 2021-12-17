Can kaybı arttı! Omicron uyarısı yapan Bakan Koca: Israrla öneriyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 190 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşanırken, Bakan Koca "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 17 Aralık Cuma gününün verilerine göre, 354 bin 857 test yapıldı.
190 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Güncel verilere göre, 18 bin 141 yeni vaka tespit edilirken 190 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son 24 saatte 24 bin 245 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN ‘HATIRLATMA DOZU’ UYARISI
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz” dedi.
DÜN 167 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 16 Aralık Perşembe gününe ait verilere göre, 18 bin 100 vaka tespit edilirken 167 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 354 bin 3 test yapılmış ve 25 bin 664 kişi iyileşmişti.