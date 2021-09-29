Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı! İşte corona tablosunda son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 29 Eylül 2021 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 227 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise büyük artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Eylül verilerine göre, 355 bin 442 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Son 24 saatte, 29 bin 386 yeni vaka tespit edildi. 31 bin 18 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 227 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük vaka sayısında 20.000'in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!” dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.60, ikinci doz ortalaması yüzde 71.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 109 milyon 129 bin 219 oldu.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 28 Eylül verilerine göre, dün 356 bin 661 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 892 vaka tespit edilirken, 239 kişi hayatını kaybetmiş ve 30 bin 336 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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