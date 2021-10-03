Güney Kıbrıs ‘demir kubbe’ almak istiyor

Güney Kıbrıs’ın İsrail’den ‘demir kubbe’ hava savunma sistemi alacağı öne sürüldü. Ayrıca Mari’deki üssün de genişletilerek Yunanistan’ın Fransa’dan alacağı fırketeynler için hazırlanacağı iddia edildi.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin en etkili televizyon kanallarından Sigma, Akdeniz'de tansiyonu daha da yükseltecek bir iddia ortaya attı. Habere göre Güney Kıbrıs, İsrail'den ‘demir kubbe' hava savunma sistemi almaya hazırlanıyor. Müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını belirten kanal, savunma bakanlığının ek bütçe talebinde bulunacağını öne sürdü. Sistemin kurulacağı bölge belirtilmedi. Ancak İsrail'in kullandığı sistemlerle aynı özelliklere sahip olacağı öne sürüldü. Habere göre, adanın güney kıyısındaki Mari deniz üssünün genişletilmesi için Fransa ile yapılan anlaşmaya da hız verildi. Bu üssün, Yunanistan'ın Fransa'dan alacağı Belharra sınıfı fırkateynlerin yanaşması için uygun hale getirileceği belirtildi.

Dışişleri'nden sert çıkış

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'nin kıta sahanlığına yönelik son dönemde artan ihlal girişimlerine tepki gösterdi. Açıklamada “Bu tek yanlı eylemlere karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir” denildi.

‘HAVA SAHASINI TAMAMEN KAPATACAK'

Güney Kıbrıslı yetkililer, demir kubbenin yanısıra Mari'ye yanaşacak, gelişmiş hava savunma silahlarına sahip fırkateynlerin hava sahasının güvenliğini tamamen sağlayacağını öne sürdü.