Güpegündüz kahveden alıp döve döve kaçırdılar, herkes izledi

İstanbul Sancaktepe’de güpegündüz 3 şahıs kahvehanede oturan bir kişiyi darp ederek kaçırdı. Sokaktan geçen vatandaşlar ise olayı izlemekle yetindi. Öte yandan, zanlıların kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları iddia edildi.

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Sancaktepe Yenidoğan mahallesinde geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde 3 şahıs, kahvehanede oturan, Serhat İnan isimli kişiyi zorla kaçırdı.

Kaçırılan İnan’ın direnmesi üzerine şahıslar, genç adamı darp ederek araca bindirdi. Öte yandan, güpegündüz minibüsle adam kaçıran şahısların, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları ve kaçırılan kişinin birkaç gündür kayıp olduğu iddia edildi.

Kaçırılan vatandaşın yardım çığlıklarını ise olay yerindeki vatandaşlar telefonları kaydetti.(İHA)

