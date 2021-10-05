Gürbulak Gümrük Kapısı ve Pazarkule Gümrük Kapısı yapılandırılacak
Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. tarafından Gürbulak Gümrük Kapısı ve Pazarkule Gümrük Kapısının yeniden yapılandırılması işi ihale edilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhaleler, 3 Kasım 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde TOBB İkiz Kuleleri Sosyal Tesisler Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
İhaleye katılmak isteyenler, ihale dokümanlarını Dumlupınar Bulvarı No:252 TOBB İkiz Kuleleri C Blok Kat: 24 Ankara adresinden alabilecek.