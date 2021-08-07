Gürer: Yangın söndürme cihazlarında da sorun var

Yangın tüplerinin bakımını yapan işyerlerinin yüzde 14’ünde uygunsuzluk tespit edildi

MEHMET SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “yangın söndürme cihazlarının dolum ve bakım hizmeti veren işyerleriyle” ile ilgili olarak 2019 ve 2020 yıllarında 610 denetim yapıldığını, denetimlerde yüzde 14'ük bir uygunsuzluk oranı tespit edildiğini açıkladı.

Yangın söndürme cihazlarıyla ilgili yapılan denetim sayısının ise 1326 olduğunu kaydeden Bakan, bu denetimlerde yüzde 3.8 oranında uygunsuzluk tespit edildiğini, ilgililere 197 bin 156 TL tutarında idari para cezası kesildiğini belirtti.

Bakan, açıklanan denetimlerin ürünler ve bu ürünlere dolum/bakım hizmeti veren işyerleri ile ilgili olduğunu ifade ederek, “ Bu denetimler; söz konusu cihazların kullanıldığı ev, işyeri, fabrika, okul, hastane otel, yurt gibi binalarda uygun sayıda ve özelliklerde cihaz bulundurma, bunların periyodik muayene ve bakım süreçlerinin takibi, yangına karşı alınması gereken iş güvenliği hususlarını kapsamamaktadır” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yangın tüplerinin denetimleriyle ilgili olarak yazılı soru önergesi verdi.

Gürer önergesinde, şu soruların yanıtlanmasını istedi:

“İş yerlerinde yer alan yangın tüplerinin son kullanım süresi ve denetimi önemlidir. 2019-2020 yıllarında, ülke genelinde yangın yönetmeliği gereği denetlenen işyeri, fabrika, otel, yurt ve hastane sayısı kaçtır?

Yapılan denetlemeler sonucunda yangına karşı iş güvenliği tedbirleri eksik ve yetersiz olan işyeri, fabrika, otel ve yurt sayısı kaçtır? Yangına karşı alınan önlemlerin denetiminde mevzuata uymayan çalışma alanları içi uygulanan yaptırımlar nelerdir? Denetimi yapılan iş yerleri içinde, yangın tüplerinin mevzuata uygun olmadığı belirlenen işyeri, fabrika, otel, yurt ve hastane sayısı kaçtır? Yangına karşı alınması gereken iş güvenliği önlemlerini her kurum eksiksiz olarak yerine getirmekte midir?”

CHP Niğde Milletvekili Gürer'in önergesine yanıt veren Bakan Varank, yangın söndürme cihazlarının yılda 1 kez yerinde genel kontrollerinin ve dördüncü yılın sonunda yangın söndürme maddesinin yenilenerek hidrostatik testlerinin yapılması gerektiğini, cihazların periyodik kontrollerinin TS ISO 11602-2 standardına göre, dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip firmalarca yapılmasının ilgili yönetmelikte belirtildiğini ifade etti.

Elde ve araba ile taşınabilen yangın söndürme cihazları için dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip firmaların; “TS 11827 Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren Yerler İçin Kurallar Standardı ile İlgili Tebliğ” kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nden TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almış firmalar olduğuna dikkat çeken Bakan Varank, “Bu firmaların denetimleri Bakanlığımızca 2019 ve 2020 yıllarında hem planlı olarak hem de yansıyan münferit şikâyetler/ihbarlar üzerine gerçekleştirilmiş olup hizmet yerlerinde bulunan uygunsuzluklara ilişkin olarak 1705 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanmakta ve uygunsuzlukların giderilmesi faaliyetleri sürdürülmektedir” dedi.

Bakan Varank, 2019- 2020 yıllarında gerçekleştirilen toplam 601 adet denetimde ortalama yüzde 14'lük bir uygunsuzluk oranı tespit edilerek ilgililere toplam 254 bin 925 TL tutarında idari para kesildiğini açıkladı.

Yangın söndürme cihazlarıyla ilgili olarak da; 2019-2020 yıllarında yapılan toplam 1.326 adet denetim yapıldığını ve ortalama yüzde 3,8'lik bir uygunsuzluk oranı tespit edilerek ilgililere toplam 197bin 156 TL tutarında idari para cezası kesildiğini açıklayan Bakan Varank, 1.370 adet ürün hakkında ise toplatma kararı verildiğini belirtti.

Bakan, “ Bakanlığımızca 4703 ve 1705 sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleştirilen yukarıda belirtilen tüm denetimler; ürünler ve bu ürünlere dolum/bakım hizmeti veren işyerleri ile ilgilidir. Bu denetimler; söz konusu cihazların kullanıldığı ev, işyeri, fabrika, okul, hastane otel, yurt gibi binalarda uygun sayıda ve özelliklerde cihaz bulundurma, bunların periyodik muayene ve bakım süreçlerinin takibi, yangına karşı alınması gereken iş güvenliği hususlarını kapsamamaktadır” açıklamasında bulundu.

GÜRER: “YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ SÜS DEĞİL”

Orman yangınları sırasında yangınların ne kadar riskli olduğunu ve çıkan yangınların önlenmesinde de bir hayli sorun yaşandığının görüldüğünü belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kentlerdeki yangın risklerinin varlığına da dikkat çekmenin yanı sıra özellikle iş yerlerinde yangın önlem ve denetimlerinin sürekli ve düzenli yapılması gerektiğini ifade ederek, “Yangın sonrası söndürme ve önlem açıklaması yerine önceden gerekli ve yeterli denetim ile mevzuatın sıkı takibi şarttır. Bazı iş yerlerinde, yangın söndürme tüpleri “aksesuar” gibi görülmemeli ve işlevine uygun kullanılacak durumda olması sağlanmalıdır” diye konuştu.