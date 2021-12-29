Gürsel Tekin pazardaki yüksek fiyatlara dikkat çekti: Ey TÜİK bu nasıl hesap?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, semt pazarlarını gezerek ürünlerdeki fiyat artışına dikkat çekti. “İnsanlar çeyrek lahana alacak hale geldi” ifadelerini kullanan Tekin, "Bir yumurta, 1 yıl önce pazarda 90 kuruş, şimdi 2 TL. Markette 2.5 lira. Yoksulun fukaranın temel gıdası fasulye, nohut ve mercimektir. Nohuttun kilosu 34 TL, fasulyeni kilosu 40 TL mercimek 30 TL. Ey TÜİK bu nasıl hesap?" diye sordu.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Göztepe Pazarı ve Kartal ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

‘DÖVİZ DÜŞTÜ, FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADI'

Pazardaki ürünlerin yüksek fiyatlarına dikkat çeken Tekin, “Kimse, ‘Kurlar düştü, kazanını halk' edebiyatı yapmasın. Kur bundan 3 ay önce 7 lira iken şimdi 12 TL'nin üzerinde. Şimdi bir vurgunla düşürülen, şükredilmesi istenen 12 TL'lik kur, fakir fukarayı fazlasıyla yoksullaştırmaya yetip artacak bir düzey!” dedi

Tekin geçen yıl fiyatlarıyla, şimdiki fiyatları karşılaştırarak, “Kıyaslamaya göre; sebze ve meyvelerin yanı sıra; peynir, yağ, zeytin gibi temel ihtiyaç ürünlerine geçtiğimiz yıla 3 katı oranında zam geldi. Yılın sonunda kaybeden yine fakir, fukara gariban vatandaş oldu” dedi

Siftah yapamayan esnafın sorunlarını da dinleyen Tekin, iktidarda olanlar gelip vatandaşı dinlesin, dinlesin de yönetirken ne kadar başarılı olduklarını buralardan görsünler. Oturdukları yerden her şey iyi gidiyor, vatandaşın sorunu yok' demek asıl yaşananları görmek istemediklerini kanıtıdır' ifadelerini kullandı.

“EY TÜİK BU NASIL HESAP?”

Tekin, pazardaki fiyatları değerlendirip vatandaşlara alım güçlerini sordu. “İnsanlar çeyrek lahana alacak hale geldi” diyen Tekin şöyle konuştu:

“Bir yumurta, 1 yıl önce pazarda 90 krş. Şimdi 2 TL. Markette 2.5 lira. Yoksulun fukaranın temel gıdası fasulye, nohut ve mercimektir. Nohuttun kilosu 34 TL, fasulyeni kilosu 40 TL mercimek 30 TL. Ey TÜİK bu nasıl hesap? 1 kahve 25 TL olmuş. Mağazalara girmek mümkün değil. İnsanlar artık ikinci el elbise alıyor, İnsanları ikinci el elbiseye muhtaç bıraktılar. İnsanlar domatesi tane ile alacak hale geldi. Emekli, işçi nasıl geçinecek?”

Tekin’in fiyatları sorduğu bir vatandaş, “Ne diyelim bizim dememizle bir şey olmuyor ki. Fiyatları dövize bağladılar. Ama döviz düştü fiyatlarda yine bir değişiklik olmadı” diye konuştu.

“ARTIK KURTARIN BİZİ”

Başka bir vatandaş ise, “Artık kurtarın bizi. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ne olacak bu halimiz, bilmiyoruz ki. Perişan halimiz. Çoluk çocuğumuz da olmasa kaldık ortada.” diyerek dert yandı.

FASULYE VE NOHUT TEZGÂHINI GEZDİ

Fasulye ve nohut tezgahını ziyaret eden Tekin, “Fasulyenin 40 TL olacağı kimin aklına gelirdi. Ak Parti’nin sloganı vardı ya: Hayaldi gerçek oldu. Nohut 34 TL. Marketlere göre de yüzde 20 altında. Yoksulun temel gıda maddesidir kuru fasulye ve nohut. Etten vazgeçtik. Mercimek 30 TL” dedi.

İşte Tekin'in hazırladığı “Mutfakta yangın var” karnesi;

Patates: 2,50 lira iken 4,95

Soğan: 1,5 iken 3.50

Beyaz Lahana 5 lira iken 18

Taze Fasulye: 6 lira iken 19

Domates: 5 lira iken 12,90

Biber: 7 lira iken 13

Zeytin: 25 lira iken 55 -65

Peynir: 30 lira iken 65-75

Pirinç: 8 lira iken 12,90

Makarna: 3 lira iken 5,95

Un: 1,60 lira iken, 9,90

Şeker: 2 buçuk lira iken, 8,50

Yağ: 25 lira iken 45

Türk Kahvesi 6 lira iken 13,90

Çay: 29 lira iken 39

Nohut: 16 lira iken, 34

Mercimek 12 iken 30

Tereyağı: 48 lira ilen 75

Fasulye: 14 lira iken 40

Yumurta: 1 lira iken, 2-2,5

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