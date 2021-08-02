Hacettepe Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre 2 öğretim görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin belirlenen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih,30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih ve 30907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklik maddesine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

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