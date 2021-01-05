Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı, hafta içi akşam saat 21.00'den takip eden gün sabah saat 05.00'e kadar süren, hafta sonu ise tam gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceğini duyurmuştu.

Yılbaşında da dört gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasakları, son günlerde düşüşe geçen günlük corona virüsü vakalarıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

KARAR KABİNE TOPLANTISINDA

Corona virüsü ile ilgili alınan yasak kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında alınıyor. Son kabine toplantısı 28 Aralık tarihinde yapılmış ve okulların açılış tarihi ertelenmişti. Kabine toplantısının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı ancak bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 20 BİN DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı corona virüsü verilerine göre dün, semptom gösteren bin 508 hastayla birlikte 13 bin 695 yeni vaka tespit edilirken 197 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca, “Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz” dedi.

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