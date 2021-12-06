Hafta ortasına dikkat! Sıcaklık düşüyor, yağış artıyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre hafta ortasında yağış tüm yurdu sararken hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye yağışlı bir hafta geçirecek. Yurdu batısından itibaren etkilemeye başlayacak olan yağışlar çarşamba günü tüm şehirleri saracak, doğu bölgelerde kar kendini gösterecek. Hava sıcaklıklarında ise 4 derece dolaylarında düşüş yaşanacak.

RÜZGAR VE YAĞMUR ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul çevreleri, Mersin ve Konya’nın batı kesimleri, Bolu ve Eskişehir’in güneyi ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Trakya, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

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