Hafta sonuna dikkat: Bir tarafta kuvvetli yağış, diğerinde aşırı sıcak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yarın yurdun kuzeybatısından giriş yapacak olan yağışlı hava, Marmara Bölgesi'ni ve Ege'nin kuzeyini hafta sonu boyunca etkileyecek. Güneydoğu'da ise yazdan kalma günler yaşanacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahmin haritasına göre hafta sonu Marmara Bölgesi, İstanbul da dahil olmak üzere yağışlı olacak. Yurdun güneyinde ise yazdan kalma günler yaşanacak. Adana ve Osmaniye’de hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerine çıkacak.

YEREL YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.