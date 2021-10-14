Hafta sonuna dikkat! Sağanak durmayacak…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre yarından itibaren etkisini artıracak yağışların hafta sonu yurdun önemli bir kısmını sarması bekleniyor. Hava sıcaklıkları da yağışlarla beraber düşecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre yağışlı hava yarından itibaren etki alanını genişletecek ve hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. İstanbul dahil yurdun batı kesimlerinde yağış görülecek. Hava sıcaklıkları 20 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.