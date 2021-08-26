Haliç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Haliç Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 63 öğretim üyesi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Haliç Üniversitesi tarafından belirtilen mevcut bölüm/programlarına öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri dahilinde tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.
Adaylar başvuruları 8 Eylül tarihine yapabilecek. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları İlgili Fakülte / Yüksekokullara yapılacaktır. Profesörlük ve Doçentlik başvuruları Rektörlük Yazı İşleri birimine yapılacaktır.