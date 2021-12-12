Halk ekmek kuyruğunu paylaştı: Bu milletin önünde kuyruğa gireceksiniz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ucuz ekmek almak halk ekmek büfesi önünde bekleyen insanların görüntüsünü paylaşarak "Bu milleti, ekmek için kuyruğa girmeye mahkum ettiniz ya, bilin ki sizler de bu milletin önünde kuyruğa gireceksiniz, önce oy dilenmek için, sonra af dilemek için!" dedi.

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Dolar kurunun hızlı şekilde artmasının un fiyatlarını yükseltmesiyle birlikte ekmek fiyatları da arttı.

Ekmek fiyatlarının 3.5 TL’ye çıkmasının ardından yurttaşlar ekmeğin 1.25 TL olduğu İHE büfelerine akın etti, uzun kuyruklar oluştu.

“SİZLER DE BU MİLLETİN ÖNÜNDE KUYRUĞA GİRECEKSİNİZ”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gazeteci Can Özçelik’in paylaştığı hak ekmek büfesi önünde insanların oluşturduğu kuyruk görüntülerini sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak iktidara tepki gösterdi.

Uysal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bu milleti, ekmek için kuyruğa girmeye mahkum ettiniz ya, bilin ki sizler de bu milletin önünde kuyruğa gireceksiniz, önce oy dilenmek için, sonra af dilemek için!”