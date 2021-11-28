‘Halkı çeyrek simide muhtaç hale getirdiler’

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "AK Parti, simit-çay hesabıyla, yoksulluğu, işsizliği, yolsuzluğu bitireceği vaadiyle 2002'de iktidara geldikten 20 yıl sonra halkı simitçi tezgahında yarım-çeyrek simide muhtaç hale getirdi" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, yaptığı açıklamada hiçbir iktidar döneminde ülkenin art arda ekonomik krizlere sürüklenmediğini kaydetti.

AKP'nin simit-çay hesabıyla ve yoksulluğu bitirme vaadiyle iktidara geldiğini belirten Toprak, “AK Parti, simit-çay hesabıyla, yoksulluğu, işsizliği, yolsuzluğu bitireceği vaadiyle 2002'de iktidara geldikten 20 yıl sonra halkı simitçi tezgâhında yarım-çeyrek simide muhtaç hale getirdi. Şimdi ekranlara çıkıp, yüzleri kızarmadan ekonomik kurtuluş savaşı, dış güçler yalanına sarılıyorlar.

2013'ten bu yana, 2017, 2018, 2020 ve şimdi 2021'de beşinci kez aynı yalan. Kurtuluş savaşımızı zaferle sonuçlandırıp ekonomik bağımsızlıkla taçlandıranların, yokluk içinde hem Osmanlının borçlarını ödeyip hem de ülkenin dört yanını, şeker, çimento, tekstil, kundura, tank, uçak, kâğıt fabrikalarıyla, tersanelerle, demiryollarıyla donatanların mirasına ve anısına saygısızlık ediyorlar. Kurtuluş savaşının ve ekonomik bağımsızlığın anlamını bilmeyenler, bu yüce kavramların da içini boşaltıyor” dedi.

“ÇİFTÇİ, SANAYİCİ, İHRACATÇI, İMALATÇI KAN AĞLIYOR”

Saat başı değişen kurların çiftçi, sanayici, ihracatçı ve imalatçıyı olumsuz etkilediğini söyleyen Toprak, “Milleti faize ezdirmeyeceklerini söyleyenler 20 yıldır bu ülkenin bütçesinde en büyük payı faize-faizcilere tahsis ettiler. Yalancının mumu yatsıya kadar yandığı için 240 milyarı faize ayırarak aynısını 2022 bütçesinde de yapmaya mecbur kaldılar.

İktidar ülkeyi borca batırıp faize ezdirdiği yetmezmiş gibi, ülkenin varını yoğunu satıp, yolları, köprüleri, hastaneleri, havaalanlarını dolara bağlayarak katmerli şekilde dövize ezdiriyor. Çiftçi, sanayici, ihracatçı, imalatçı, saat başı değişen kurlarla eziliyor, kan ağlıyor” diye konuştu.

“EKONOMİST CUMHURBAŞKANI HALA EKONOMİ DİPLOMASINI HALKTAN SAKLIYOR”

CHP'li Toprak şunları söyledi: “Bugüne kadar hiçbir cumhurbaşkanının diploması bu ülkede tartışılmadı ama ülke ekonomisini enkaza çeviren ekonomist Cumhurbaşkanı hala ekonomi diplomasını halktan saklıyor, kimseye göstermiyor. Üste çıkmak için de hesap-kitap bilmediğini, yanlış yaptığını, ülkeyi felakete sürüklediğini söyleyenleri ‘mandacılıkla' itham ediyor.

Asıl mandacı bu ülkenin en değerli varlıklarını Katar Emirine, BAE Şeyhine birkaç milyar dolar için altın tepsiyle sunanlardır. Asıl mandacı, Trump'ın bir telefon talimatıyla bağımsız yargıyı yok sayıp bertaraf eden,‘akıllı ol, ekonomini çökertirim' tehditlerine ses çıkaramayanlardır.

Asıl mandacı, Rus uçağını düşürüp ‘emri ben verdim gerekirse yine yaparız' dedikten üç ay sonra, Putin'e özür mektubu yazanlardır. Asıl mandacı, ‘darbe finansörü' dediklerini devlet töreniyle karşılayıp, Türk askerini karşısında esas duruşa geçirenlerdir.”

“EN UCUZ EMEĞİN TÜRKİYE'DE OLMASIYLA ÖVÜNÜYORLAR”

iktidarın en ucuz emeğin Türkiye'de olmasıyla övündüğünü belirten Toprak, “Asgari ücret pazarlığı başlarken, saatlik ücretin 1 doların altına inmesiyle, en ucuz emeğin Türkiye'de olmasıyla övünüp,Bangladeş, Çin, Hindistan karşısında ‘rekabet avantajı' yakalandığını savunmak mandacılık değil mi? Ekonomik Kurtuluş Savaşı hangi işgal gücüne karşı verilecek?

Cumhurbaşkanı açıklasın, düşmanı göstersin hep birlikte karşı çıkıp mücadele edelim. Halka taneyle sebze, gramla et almayı, 6 ay soğan-ekmek yemeyi tavsiye eden iktidar vekilleri, ekonomik kurtuluş savaşı-dış güçler yalanını yineleyen AK Parti Lideri, diğer yandan ‘itibardan tasarruf olmaz' deyip saraylarda Lale Devri yaşayarak halktan ne kadar koptuklarını, simit-çay hesabını artık unuttuklarını sergiliyor. Halk her şeyi hafıza defterine yazıp, asıl kendisi mandacı bu zihniyetle sandıkta hesaplaşacağı güne hazırlanıyor” ifadelerini kullandı.

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