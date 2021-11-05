Halkın parası işte böyle çöp oluyor

Saadet Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Ayva, Afyonkarahisar şehir merkezinden sökülerek çöp ve moloz dökülen alana atılan parke taşlarına isyan etti.

Müslüm EVCİ

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Saadet Partisi Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Ayva, Afyonkarahisar şehir merkezinden sökülerek atılan parke taşlarına isyan etti.

Parke taşlarının atıldığı alanda açıklamalarda bulunan Ayva, AKPli Afyonkarahisar Belediyesi tarafından 2 şehre yetecek kadar sağlam parke taşlarının çöp ve moloz olarak atıldığını söyledi.

“BU İSRAF SİZE KAN KUSTURUYOR”

Sökülen parke taşlarının yerine yenilerinin eklendiğini belirterek yapılan israfa tepki gösteren Hüseyin Ayva “Burası Afyonkarahisar'da parke taşlarının çöp olarak atıldığı bir bölge. Burada Afyon gibi iki tane şehire yetecek parke taşı sökülüp buraya atılmış vaziyette. Yeni parke taşlarının atılması için kürünen yerler var. Değerli Afyonlular sizin nasılsa suya otobüse zam geliyorsa bilin ki işte bu israftandır. Bu israf size kan kusturuyor, zulüm ediyor. Afyonlular bir kere düşünün, hangi belediye başkanını seçmeniz gerektiğini düşünün” dedi.

“BİRİLERİ PARA KAZANACAK AFYON HALKI CEZASINI ÇEKECEK”

“Buradaki manzara Çanakkale harbindeki hüzün gibi” diyen Başkan Ayva, şöyle devam etti:

* Bütün paralarımız buralara gitmiş. Bu parke taşlarının sökülerek yeni taşlar döşeniyor. Bu taşların suçu neydi acaba? Bu taşlarda kanser hastalığı mı vardı da buraya sökülüp atıldı?

* Şu taşa bakın hiç bir tarafında hatalı bir yanı var mı? Buradaki hatalı taşlar da dozer ve kepçeyle küründüğünden dolayı zarar görmüş.

* Bütün taşlar buraya sağlam olarak atılmış. Burada takriben 100-150 yıl yetecek parke taşı var. Bunlar neden buraya atılıyor? Afyon halkına bu revamı?

* Biz gerçekten çok üzülüyoruz. Milli Görüş belediyeciliğini bir düşünün. O zaman belediyeler masrafsız, israfsız bir çalışma yapıyordu.

* Bu sadece Afyon'da değil her yerde böyle. Birileri para kazanacak Afyon halkı bunun cezasını çekecek.

* Bu cezaya razıyız diyorsanız devam edin. Şu tarafları görseniz kafayı üşütürsünüz. Kelimeler yetmiyor burayı anlatmaya. Burayı gördükten sonra Saadet Partisi'ni düşünün.

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