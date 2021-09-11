Halkın parasıyla yapılan botanik park çöplük oldu

20 milyon liraya mal edilen ve 1 yıl sonra ‘şehir hastanesi kurulacak’ denilerek yıkılan bahçe 3 yıldır atıl durumda. DP’li Enginyurt, “Halkın parasını böyle harcıyorlar “ dedi.

Veli TOPRAK

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AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu İlçesi Eskipazar mevkiinde 20 milyon liraya mal ettiği ve 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı botanik bahçe, inek ve koyunların otlak alanı haline dönüştü.

20 milyon liraya mal olan bahçenin fotoğrafını paylaşan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu resimdeki mezbalık alan. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Botanik Bahçesi. Bahçe yıkıldı, talan edildi. Halkın 20 milyon lirası da havaya uçtu. Hesap sormayana yazıklar olsun. İktidar ses ver” diyerek tepki gösterdi.

AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Bazı vatandaşların fındığını kurutmak için bahçeyi kullandığını belirten Enginyurt, “Gördüğünüz bu alan 20 milyonluk fındık kurutma alanı. Önce hastane yapılacak diye ağaçlar söküldü sonra burasının SİT alanı olması ve Selçuk mimarisiyle yapılmış tarihi eserler nedeniyle vazgeçildi. Üstelikte burası dere kenarı. Ayrıca 100'e yakın kişinin burada özel tapusu var. Botanik bahçe yapılınca insanlar itiraz etmemişti. İktidar bunları göremeyecek kadar beceriksiz” açıklamasını yaptı.