Halkın sağlığı için yapılan alanda ağaç katliamı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğü tarafından halkın sağlıklı yaşam bölgesi olarak ağaçlandırılan alanda KYK yurdu yapılacağı gerekçesiyle AKP’li Eğirdir Belediyesi tarafından ağaç kesimi yapıldı. CHP Eğirdir İlçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz, alanda 30 yaşlarında yaklaşık 100 ağacın katledildiğini belirterek, "Bu iş her zaman olduğu gibi AKP’nin doğayı katletme mantığıdır” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki kent ormanının yanında bulunan ve mülkiyeti ilçe belediyesine ait olan alan, yaklaşık 30 yıl önce Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılarak halkın yaşam alanı olarak belirlendi.

İlçe halkının sağlıklı yaşamı için oluşturulan ve mülkiyeti AKP'li Eğirdir Belediyesi ait olan yaklaşık 3 bin metrekarelik alan geçtiğimiz aylarda yaklaşık 600 öğrenci kapasiteli yurt yapılacağı gerekçesiyle Kredi Yurtlar Kurumu'na(KYK) devredildi.

AKP'li Eğirdir Belediyesi ise yurt yapımına başlanılabilmesi için geçtiğimiz haftalarda alanda 30 yaşlarındaki yaklaşık 100 ağacı kesti. CHP Eğirdir İlçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz, alanda yaşanan ağaçların katledilmesine tepki göstererek, ilçenin yaşam alanın yok edildiğini dile getirdi.

“YURT YAPIMINA ASLA KARŞI DEĞİLİZ. AĞAÇ KATLİAMINA KARŞIYIZ”

AKP'li Eğirdir Belediyesi'nin hırs uğruna ilçedeki halkın yaşam alanını yok ettiğini dile getiren CHP Eğirdir İlçe Başkanı Mehmet Murat Yılmaz, kendilerinin yurt yapımına karşı olmadığını, ancak 30 yıllık ağaçların kesilmesine karşı olduklarını ifade etti.

AKP'li belediyenin ağaç katliamını “Ağaç bu kesilir de, dikilir de” şeklinde savunma yaptığını dile getiren CHP'li Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Eğirdir ilçemizde de bir yurt sorunu var. Parti olarak asla yurt yapımına karşı değiliz. İlçemizde de acil yurt ihtiyacı vardır. Ancak bizim ormanlık olarak nitelendirdiğimiz mülkiyeti belediyeye ait olan bir alana KYK yurdu yapımı için ağaç kesimi gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü zamanında mülkiyeti belediyeye ait olan bu alanı ağaçlandırmış. Ayrıca bölge müdürlüğü bu alana ‘Eğirdir halkının sağlık yaşamına hizmet etmek için kurulmuştur' diye tabelasını bile koymuş. Belediye ait alan 13 bin metre kara, KYK yurdu için yapılacak alan ise 3 bin metrekare.

3 bin metre karelik alan içerisinde yaklaşık 30 yaşında olan yaklaşık 100 ağacı katlettiler. AKP'li belediye ise ‘Burası bizim mülkiyetimiz. Yurt yapımı için KYK'ya hibe ettik. Ağaçtır bu kesilir de, dikilir de' şeklinde savunma yapıyorlar. Böyle bir savunmayla ağaçları katledemezler.”



“HEM HALKIN SAĞLIĞINI, HEM DE AĞAÇLARI YOK ETTİLER”

Açıklamasında KYK tarafından yapılması düşünülen yaklaşık 600 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun ilçenin başka bir alanına yapılmasının mümkün olduğunun altını çizen CHP'li Yılmaz, AKP'li belediye tarafından ağaçların kesilmesiyle ilçedeki halkın yaşam alanın yok edildiğini ifade etti.

CHP ilçe başkanı Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KYK yurdunun yapılacağı yerin yakınında eskiden 600 yataklı bir Kemik Hastanesi vardı. Bu hastaneyi depreme dayanıksız diye boşalttılar ve yerine 140 yataklı bir hastane yaptılar. Bizde diyoruz ki eğer bir yurt yapılacaksa eski hastanenin olduğu bölgeye yapılabilirdi. Ama her zaman ki gibi AKP yine kimsenin söylediğini bakmıyor ve kendi bildiğini okuyamaya devam ediyor.

Bu yurt ormanlık alana değil, başka bir alana da yapılması mümkündü. ‘Biz yaparsak olur' mantığıyla hareket eden AKP ilçemizde hem sağlığını, hem de ağaçlarımızı yok ettiler. Yine söylüyoruz. Biz asla yurt yapımına karşı değiliz, bu alana 600 yataklı öğrenci yurdu yapılacağına başka bir alana 1000 öğrenci kapasiteli bir yurt yapılabilirdi. Böylece yurtta kalan öğrenciler hafta sonlarını ağaçların katledildiği alanda bir nefes alabilirlerdi.”

CHP ilçe başkanı Yılmaz son olarak, ormanlık bölge olarak nitelendirdikleri alana yurt yapılmasından bir an önce vazgeçilmesi, alana ağaçlar dikilerek eski haline getirilmesi ve öğrenci yurdunun ilçede ağaçların kesilmeyeceği bir alanda yapılması çağrısında bulundu.

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