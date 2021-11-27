Halkın yüzde 54’ü: Ekonomi kötü yönetiliyor

MAK Araştırma'nın son anketine göre halkın yüzde 54'ü, ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışının sebebinin ekonominin kötü yönetilmesi olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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MAK Araştırma 12-18 Kasım arasında yaptığı “Kasım 2021 Türkiye Gündemi Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. 30'u büyükşehir olmak üzere 67 ilde yapılan araştırmada toplam 5750 kişi ile görüşüldü. Ankete katılanların verdiği yanıtlar, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi bir kez daha gözler öne serdi.

Size göre son zamanlarda ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışının sebebi nedir?

Ekonominin kötü yönetilmesi: Yüzde 54

Döviz kurlarındaki artış: Yüzde 14

Zincir marketler: Yüzde 8

Dış güçler: Yüzde 8

Diğerleri: Yüzde 6

Kararsız / görüş yok: Yüzde 10

Şu anki bileşenleriyle ekonomik sorunları Cumhur İttifakı mı yoksa Millet İttifakı mı çözebilir?

Millet İttifakı: Yüzde 37

Cumhur İttifakı: Yüzde 28

Her ikisi de çözemez: Yüzde 25

Kararsız / cevap yok: Yüzde 10

Kendinizi Millet İttifakı’na mı yoksa Cumhur İttifakı’na mı yakın hissediyorsunuz?

Millet İttifakı: Yüzde 48

Cumhur İttifakı: Yüzde 38

İki ittifaka da yakın hissetmiyorum: Yüzde 14

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