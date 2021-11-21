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‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, liderliğini 'hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri Güniz Akkuş ile birlikte Mustafa Kemal Yavuz, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Habip ATAM
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‘Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalara ‘silahla birden fazla kişi ile yağma’ suçundan aranmaları bulunan liderliğini ‘hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş’un yaptığı suç örgütüne yönelik dün eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

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Operasyonlarda Güniz Akkuş ile birlikte Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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TUTUKLANDILAR

Güniz Akkuş ve Mustafa Kemal Yavuz, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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