Hastane bahçesinde ölüm TBMM gündeminde

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde fenalaşan 66 yaşındaki Güllü Gülfidan isimli vatandaşa yarım saat boyunca müdahale edilmediği için hayatını kaybettiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde müdahale edilmeyen Güllü Gülfidan’ın trajedik ölümünü TBMM’ye taşıdı

“SAĞLIKTA ÇAĞ ATLADIĞINIZI İDDİA EDİYORSUNUZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği soru önergesinde Aydın, “Her açıklamanızda sağlıkta çağ atladığınızı iddia ediyorsunuz. Oysa Bursa Şehir Hastanesi önünde bir kadın yarım saat can çekişip hayatını kaybetti Hastaneden ne bir doktor ne de bir hemşire müdahale etti. Hastane yetkilileri ‘Ambulans çağırın’ dedi. Yarım saatin sonunda kadın hayatını kaybetti” dedi.

“YURTTAŞA NEDEN MÜDAHALE EDİLMEDİ”

Aydın, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti:

* Hastane önünde yarım saat can çekişen bir yurttaşa neden müdahale edilmedi?

* Hastane acil servisi kapısında yatan yurttaşa neden zamanında yardıma koşmadı?

* Hastane yetkilileri can çekişen bir yurttaşa neden duyarsız kaldı?

* Bu konuda bir soruşturma açacak mısınız?”

NE OLMUŞTU

İddiaya göre Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde bulunan bankta oturan 66 yaşındaki kalp hastası Güllü Gülfidan isimli yaşlı kadın, fenalaşıp yere düşerek başından yaralandı. Kadının yere yığıldığını gören vatandaşlar, hemen hastane personeli ve güvenlik görevlilerine haber verdi.

Vatandaşların iddiasına göre, yaşlı kadına 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulmadan müdahale edilemeyeceğini söyleyen hastane görevlileri müdahale etmedi. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar ile hastane güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.