Hastane bahçesinde ölümle ilgili yazılı açıklama

Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde, insanların gözü önünde can çekişen ve yaklaşık yarım saat hiçbir müdahalede bulunulmadığı iddia edilen Güllü Gülfidan'ın ölümüyle ilgili bir açıklama geldi. İl Sağlık Müdürlüğü, iddiayı yalanlamadı, soruşturma başlatıldığını duyurmakla yetindi.

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Bursa Şehir Hastanesi’nin bahçesinde kalp hastası Güllü Gülfidanın (66) fenalaşıp yaşamını yitirmesi olayına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde acil müdahalenin gecikmesi nedeniyle bir vatandaşımızın vefat ettiği iddiası üzerine bu açıklamaya gerek görülmüştür.

Bursa Şehir Hastanesi bahçesinde, kampüs alanı içerisinde saat 10.36 sularında bir vatandaşımızın yere düştüğü ihbarı üzerine 112 ve hastane mavi kod ekipleri olay yerine yönlendirilmiştir.

Olay yerine intikal eden 112 ve Mavi kod ekiplerince hastaya gerekli müdahale yapılmış, ancak hasta kurtarılamamıştır.

Yapılan incelemede hastanın kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığının bulunduğu ve haftalık takibinin yine Bursa Şehir Hastanesinde yapıldığı belirlenmiştir.

Bakanlığımızca olayla ilgili ayrıntılı inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”