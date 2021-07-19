Hastanede şoför olarak çalışıyordu atamayla müdür yardımcısı yapıldı

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü, kurum içinde müdür ve sağlık yöneticileri sözleşmeleri imzalanmasının ardından atamaları da gerçekleştirdi. Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç tarafından yapılan atamalara ise ise sağlık çalışanları tepki gösterdi.

Atamalarda en çok dikkat çeken ise Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde şoför kadrosunda çalışan H.V., yapılan atamayla aynı hastaneye müdür yardımcısı yapılması oldu. H.V.’nin hastanesindeki kadro unvanı şoförken 58/TKHB sözleşme unvanı müdür yardımcısı olarak değişti.

Hastane personeli ise yapılan atamadan dolayı şaşkına döndü. Öte yandan yapılan diğer atamalardan da kentte bulunan bütün hastanelerdeki sağlık çalışanlarının bir çoğunun rahatsız olduğu ileri sürüldü.

“LİYAKATE DEĞİL SENDİKA VE PARTİYE BAKILIYOR”

Samsun Tabipler Odası Başkanı Funda Furtun ise yapılan atamaya tepki göstererek, “Son yıllarda yapılan atamalarda liyakate değil de hangi siyasi partiye ve hangi sendikaya üye olduğuna bakılıyor. Bu atamada onlardan biri. Tamamen siyasi bir atama olarak düşünüyorum” dedi.

Şoförü hastane müdür yardımcısı yapan Sağlık İl Müdürü Oruç, Şubat ayında da coronaya yakalanmış ve tedavi için özel uçak ile Ankara’ya gittiği için tepki çekmişti.