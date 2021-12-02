Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Milli sınırlarımıza göz dikmek kimsenin haddi değildir
Suriye Halk Meclisi, Hatay'ın Türkiye'ye katılmasının 82'nci yılında “Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız” şeklinde açıklama yaptı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş açıklamaya "Yok hükmündedir. Şehitlerimizin kanı ile çizdiğimiz milli sınırlarımıza göz dikmek kimsenin haddi değildir!" diyerek sert tepki gösterdi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Suriye Halk Meclisi’nin, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının 82’nci yılında “Hatay’ı geri almak için her şeyi yapacağız” açıklamasına “Yok hükmündedir” ifadeleriyle tepki gösterdi.
SAVAŞ: ŞİDDETLE KINIYOR, REDDEDİYORUM
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Savaş, “Suriye Halk Meclisi’nin, topraklarımızda hak iddiası içeren sözde bildirisi, Hataylılar ve tüm vatandaşlarımız için yok hükmündedir. Şehitlerimizin kanı ile çizdiğimiz milli sınırlarımıza göz dikmek kimsenin haddi değildir! Sözde bildiriyi şiddetle kınıyor, reddediyorum” ifadelerini kullandı.