Hatay’da heyecanlandıran görüntü! ‘İlk defa bu türle karşılaştık’

Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında görülen balina köpek balığı heyecana yol açtı. Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirtti.

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Hataylı balıkçılar Samandağ ilçesi Meydan Mahallesi açıklarında balık tutarken deniz yüzeyinde bir balina köpek balığının yüzgecini fark etti.

Balıkçılar cep telefonuyla köpek balığını görüntülemeye başladı. Bir süre balıkçı teknesinin çevresinde yüzen balina köpek balığı daha sonra gözden kayboldu.

Balıkçılar, bölgede ilk defa böyle bir tür köpek balığı ile karşılaştıklarını belirttiler. İHA

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