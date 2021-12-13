Hatay’da kripto para operasyonu

Hatay'da 23 kripto para üretim cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Can ÇAPAR

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kripto para üretiminde kullanılan cihazların otomobille Reyhanlı ilçesinden Adana’ya götürüleceği bilgisine ulaştı.

23 KRİPTO PARA ÜRETİM CİHAZI ELE GEÇİRİLDİ

Erzin ilçesinde durdurulan otomobilde 23 kripto para üretim cihazı, 24 güç kaynağı ile “hash board” olarak bilinen veri güvenliğini sağlamaya yarayan 3 cihaz ele geçirdi. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde oldukları belirtilen cihazlara el konuldu, araçtaki A.A. ve K.A. gözaltına alındı.