Hatları iptal edilen minibüsçülere Anayasa Mahkemesi’nden iyi haber

Tunceli’de Atatürk Mahallesi Minibüs Kooperatifi üyesi 26 minibüsçünün Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlandı.

Belediyenin kazanılmış haklarını ihlal ederek tahsis edilen minibüs hatlarının iptaline karar verdiğini bildiren minibüsçüler açtıkları davaları kazanamayınca Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

“ORANTISIZ BİR KÜLFET”



Anayasa Mahkemesi kararında şu tespitler yapıldı:

“İdare, şehir içi yolcu taşımacılığını yeniden düzenleme ve bu işten gelir sağlama yetkisi kapsamında imtiyazların iptaline karar vermiştir.

Mülkiyet hakkı kapsamında korunması gereken bir menfaati bulunduğu kabul edilen başvuruculara öngörülemez bir şekilde şahsi olarak aşırı ve orantısız bir külfet yüklenmiştir.

Bu sebeple başvurucuların mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin başvurucular aleyhine bozulduğu sonucuna varılmıştır.”

Yüksek Mahkeme hükmü şu şekilde kurdu:

MÜLKİYET HAKKI İHAL EDİLDİ: Mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,

ANAYASA’YA AYKIRI: Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine,

YENİDEN YARGILAMA KARARI: Kararın bir örneğinin mülkiyet hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Erzincan İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine,

TAZMİNAT YOK: Başvurucuların tazminat taleplerinin reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.



MAÇOĞLU ÇÖZECEK

Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında sorunu, 2019 yılındaki seçimle Tunceli Belediye Başkanı olan Mehmet Maçoğlu çözüme kavuşturacak.

Maçoğlu daha önce görev yaptığı Ovacık’ta ulaşım hizmetini ücretsiz hale getirmiş, Tunceli’de seçildikten hemen sonra minibüsçülerin zam isteğine karşı çıkmıştı.

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