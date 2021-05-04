Hatları iptal edilen minibüsçülere Anayasa Mahkemesi’nden iyi haber

Tunceli’de Atatürk Mahallesi Minibüs Kooperatifi üyesi 26 minibüsçünün Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru karara bağlandı.
Belediyenin kazanılmış haklarını ihlal ederek tahsis edilen minibüs hatlarının iptaline karar verdiğini bildiren minibüsçüler açtıkları davaları kazanamayınca Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
“ORANTISIZ BİR KÜLFET”
Anayasa Mahkemesi kararında şu tespitler yapıldı:
“İdare, şehir içi yolcu taşımacılığını yeniden düzenleme ve bu işten gelir sağlama yetkisi kapsamında imtiyazların iptaline karar vermiştir.
Mülkiyet hakkı kapsamında korunması gereken bir menfaati bulunduğu kabul edilen başvuruculara öngörülemez bir şekilde şahsi olarak aşırı ve orantısız bir külfet yüklenmiştir.
Bu sebeple başvurucuların mülkiyet hakkı ile kamu yararı arasında olması gereken adil dengenin başvurucular aleyhine bozulduğu sonucuna varılmıştır.”
Yüksek Mahkeme hükmü şu şekilde kurdu:
MAÇOĞLU ÇÖZECEK
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrasında sorunu, 2019 yılındaki seçimle Tunceli Belediye Başkanı olan Mehmet Maçoğlu çözüme kavuşturacak.
Maçoğlu daha önce görev yaptığı Ovacık’ta ulaşım hizmetini ücretsiz hale getirmiş, Tunceli’de seçildikten hemen sonra minibüsçülerin zam isteğine karşı çıkmıştı.