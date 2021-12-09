Hava durumu değişecek, yağmur ve sıcaklık artışı geliyor

Meteoroloji'nin uyardığı karlı ve soğuk hava doğudaki yüksek şehirleri etkilerken tahminlere göre yarından itibaren yurdun batısından yağmur giriş yapacak. Hava sıcaklıkları 4-5 derece artış yaşayacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava durumu yarından itibaren değişiyor. Dünden beri doğuda kendini gösteren kar yağışı yer yer ulaşımı etkilerken yarın havanın değişmesi bekleniyor. Yarın yurdu etkilemeye başlayacak yağış Marmara ve Ege bölgelerinde kuvvetli şekilde görülecek.

DOĞUDA KAR BUGÜN DE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın, Sinop ve Sivas çevreleri, Kastamonu’nun kuzey ve doğu kesimleri, Hatay’ın batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Edirne çevreleri, İzmir’in güney ve batı ilçeleri, Aydın’ın kıyı kesimleri ve Muğla çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

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