Hava durumu değişiyor, bugünden itibaren kar geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları bugünden itibaren düşüş yaşamaya başlayacak. Sıcaklıklar Türkiye'nin büyük bölümünde 5-6 derece düşecek, birçok şehirde kar yağışı görülecek.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahminlerine göre yurdu saran sağanak yağışlar birçok şehirde yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklıklarında yaşanacak hissedilir düşüşler yarın kendini gösterecek. Soğuk hava, hafta sonu da etkili olmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii’nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

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