Hava durumu tahminleri: Sıcaklıklar artacak, ardından yağış gelecek…

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre hava sıcaklıkları artış gösterirken, yeni haftada yurdun batısından yeni bir yağışlı hava giriş yapacak. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da 3 dereceye kadar düşen sıcaklıklar 15 dereceye ulaşacak.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre soğuk hava geride kalıyor ve tüm ülkede sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor, hatta bazı bölgelerde mevsim normallerinin birkaç derece üzerine çıkıyor. Yarından itibaren yurda giriş yapacak olan yağışlı hava ise batıdan itibaren adım adım Türkiye’ye yayılacak ancak sıcaklıklarda büyük değişiklik meydana gelmeyecek.

YER YER BUZLANMA GÖRÜLEBİLİR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege’de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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